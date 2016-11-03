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Щелкунчик (Белорусский музыкальный театр)

Щелкунчик (Белорусский музыкальный театр)

Старый новый год с Белорусским государственным академическим музыкальным театром.

Балет в 2-х действиях. Либретто Мариуса Петипа. Хореография Василия Вайнонена.

Дирижер: Николай Макаревич.

Сценическая редакция и постановка народного артиста Беларуси Владимира Иванова.

Художник-постановщик: Любовь Сидельникова.

Хормейстер-постановщик: Светлана Петрова.

Художники по свету: Нина Иванкина, Станислав Теуважуков.

Петр Ильич Чайковский написал музыку к балету "Щелкунчик" на либретто Мариуса Петипа. В свою очередь, знаменитый балетмейстер нашел источник вдохновения в доброй детской сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана о Щелкунчике и мышином короле, но ставить сам не захотел и поручил реализацию своей идеи коллеге — Льву Иванову. Премьера состоялась в 1892 году и вызвала противоречивые отклики: от искреннего восторга до полного неприятия. Вряд ли авторы спектакля могли тогда предположить, что их творению уготована долгая и счастливая судьба. Многие выдающиеся мировые балетмейстеры неоднократно возвращались к партитуре Чайковского, чтобы предложить свою трактовку "Щелкунчика". Одной из самых прославленных стала интерпретация русского балетмейстера Василия Вайнонена. Именно к его версии обратился Белорусский государственный академический музыкальный театр.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, роспект Ленина, 34а
13 января 2017, пятница
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