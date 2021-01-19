Счастливые дни
11 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
11 февраля 2021, четверг
19:00
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
14 февраля - 30 мая
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽