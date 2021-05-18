11 июня на сцене Городского концертного зала театр-студия «Мюсли» представит премьеру — спектакль-игру «Роликовые коньки» по одноимённой повести Рут Сойер!

Вы ещё не забыли, что это такое - хотеть научиться летать? Мечтать проехаться на слоне или подружиться с необыкновенно интересным человеком? Значит, вы помните себя в десять лет. И значит, вы поймёте, что внутри у десятилетней девочки Люсинды, каждый день которой - это приключение. Особенно сейчас, когда родители уехали и оставили её на целый год одну - а вокруг столько новых друзей и удивительных открытий!

В спектакле «Роликовые коньки» театр возникает из ничего, из детской комнаты, где игрушки и книги превращаются в домашний спектакль для самых близких и любимых.

Музыкой детства и свободы здесь становится звук роликовых коньков, которые мчат свою хозяйку навстречу приключениям.

Здесь есть место и смеху, и слезам, но больше всего - огромной любви к жизни и интересу к людям. И если вам нужен глоток этой радости бытия и капелька детства - театр ждёт вас на спектакле!

О театре:

Современный молодёжный театр-студия «Мюсли» регулярно представляет Тулу и Россию на международном уровне, неоднократный участник и призёр международных театральных фестивалей в России, Украине, Белоруссии, Черногории, Болгарии, Сербии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Греции, Испании, Германии, Марокко.

Театр основан в 2009 году. Создатель коллектива, руководитель и режиссёр – Людмила Кацеро, член международной ассоциации IDEA (International Drama and Theatre Education Association) и Международной Ассоциации Мимов (World Mime Association).

За двенадцать лет существования коллектива в нём было создано более двадцати спектаклей в самых разных жанрах: фантасмагория, моноспектакль, рок-бард-спектакль, музыкальная сказка, психологическая драма, «инфернальная» комедия, клоун-мим-спектакль, уличный перфоманс… В репертуаре театра – и русская и мировая классика и произведения современных авторов, актуальная драматургия.

С 2019 года театр организует и проводит Международный фестиваль молодёжных театров GingerFest в Туле.