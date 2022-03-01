3 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца». «Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден…» И жил бы он не тужил, только взъелся на него Царь и решил извести стрельца. Да не тут-то было…



Комедия, созданная по мотивам русского фольклора, живет уже не одно десятилетие, и каждый человек находит в ней что-то свое, живо откликаясь на занимательный сюжет, яркие образы персонажей, а главное - на искрометный юмор Л. Филатова. В постановке Сергея Мазанова сказка засверкала новыми гранями. Актёры отлично передают колорит произведения, создавая атмосферу легкой ироничной истории.



Постановка: Сергей Мазанов. Продолжительность 2 часа. Антракт. Возрастной рейтинг 16+ Действующие лица и исполнители: Федот – Денис Беляков; Царь – Виталий Прилепский; Маруся – Татьяна Бурякова; Генерал – Павел Кошель; Царевна – Вероника Белякова; Нянька – Марина Салькова/Надежда Мазанова; Баба Яга – Елена Королёва; Скоморох – Юрий Велин; Послы – Александр Багно. Также билеты можно приобрести в кассе театра «Эрмитаж» (Likёrka Loft, корпус 4). Стоимость билетов от 250 рублей.