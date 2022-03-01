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Про Федота-стрельца, удалого молодца

Про Федота-стрельца, удалого молодца

3 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца». «Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден…» И жил бы он не тужил, только взъелся на него Царь и решил извести стрельца. Да не тут-то было…

Комедия, созданная по мотивам русского фольклора, живет уже не одно десятилетие, и каждый человек находит в ней что-то свое, живо откликаясь на занимательный сюжет, яркие образы персонажей, а главное - на искрометный юмор Л. Филатова. В постановке Сергея Мазанова сказка засверкала новыми гранями. Актёры отлично передают колорит произведения, создавая атмосферу легкой ироничной истории.

Постановка: Сергей Мазанов. Продолжительность 2 часа. Антракт. Возрастной рейтинг 16+ Действующие лица и исполнители: Федот – Денис Беляков; Царь – Виталий Прилепский; Маруся – Татьяна Бурякова; Генерал – Павел Кошель; Царевна – Вероника Белякова; Нянька – Марина Салькова/Надежда Мазанова; Баба Яга – Елена Королёва; Скоморох – Юрий Велин; Послы – Александр Багно. Также билеты можно приобрести в кассе театра «Эрмитаж» (Likёrka Loft, корпус 4). Стоимость билетов от 250 рублей. 

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
3 марта 2022, четверг
19:00
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2 апреля 2022, суббота
19:00
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Касса
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Лёха Никонов
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9 апреля, суббота 18:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
RAMMproJect
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15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
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2 апреля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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