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Про Федота-стрельца, удалого молодца

Про Федота-стрельца, удалого молодца

11 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» сказка для театра «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова.

«Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден…» И жил бы он не тужил, только взъелся на него Царь и решил извести стрельца. Да не тут-то было…
 
Комедия, созданная по мотивам русского фольклора, живет уже не одно десятилетие, и каждый человек находит в ней что-то свое, живо откликаясь на занимательный сюжет, яркие образы персонажей, а главное - на искрометный юмор Л. Филатова. В постановке Сергея Мазанова сказка
засверкала новыми гранями. Актёры отлично  передают  колорит произведения, создавая атмосферу
легкой ироничной истории.

Продолжительность: 2 ч. Антракт.
Стоимость билетов: 250-400 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
11 ноября 2021, четверг
19:00
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Касса
Технодинамика
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13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Фрида
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21 ноября, воскресенье 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 150-300 ₽
Мураками
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26 ноября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Эскалада
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11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
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