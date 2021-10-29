Про Федота-стрельца, удалого молодца
11 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» сказка для театра «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова.
«Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден…» И жил бы он не тужил, только взъелся на него Царь и решил извести стрельца. Да не тут-то было…
Комедия, созданная по мотивам русского фольклора, живет уже не одно десятилетие, и каждый человек находит в ней что-то свое, живо откликаясь на занимательный сюжет, яркие образы персонажей, а главное - на искрометный юмор Л. Филатова. В постановке Сергея Мазанова сказка
засверкала новыми гранями. Актёры отлично передают колорит произведения, создавая атмосферу
легкой ироничной истории.
Продолжительность: 2 ч. Антракт.
Стоимость билетов: 250-400 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
11 ноября 2021, четверг
19:00
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽