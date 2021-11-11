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Плохие парни

Плохие парни

25 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» типично британская комедия в 2-х действиях «Плохие парни» по пьесе Рэя Куни.

Семья Тома и Линды Кервуд ждет в гости некую миссис Поттер, которая решит, достойны ли Кервуды стать приемными родителями. И все было бы хорошо — пара вполне готова к ответственному визиту, если бы не два безбашенных брата Тома — Дик и Гарри, которые превращают мирную семейную жизнь в криминальный детектив.
 
Эта семейная история, приправленная черным юмором, абсурдная, порой наивная и очень смешная, найдёт отклик у совершенно разной аудитории. «Плохие парни» - отличный способ отдохнуть и посмеяться от души.
 
Продолжительность: 2 ч. 30 мин. Антракт.
Стоимость билетов: 250-400 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
25 ноября 2021, четверг
19:00
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4 декабря, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
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 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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