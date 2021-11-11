25 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» типично британская комедия в 2-х действиях «Плохие парни» по пьесе Рэя Куни.

Семья Тома и Линды Кервуд ждет в гости некую миссис Поттер, которая решит, достойны ли Кервуды стать приемными родителями. И все было бы хорошо — пара вполне готова к ответственному визиту, если бы не два безбашенных брата Тома — Дик и Гарри, которые превращают мирную семейную жизнь в криминальный детектив.

Эта семейная история, приправленная черным юмором, абсурдная, порой наивная и очень смешная, найдёт отклик у совершенно разной аудитории. «Плохие парни» - отличный способ отдохнуть и посмеяться от души.

Продолжительность: 2 ч. 30 мин. Антракт.

Стоимость билетов: 250-400 руб.