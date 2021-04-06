Пиковая дама
17 и 29 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
17 апреля 2021, суббота
18:30
29 апреля 2021, четверг
19:00
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
23 - 30 мая
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽