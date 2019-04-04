Оперетта «Фиалка Монмартра»

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На сцене Городского концертного зала покажут жемчужину мирового опереточного репертуара — оперетту Имре Кальмана «Фиалка Монмартра».

По сюжету молодой бедный художник Рауль живет на холмах Монмартра, которые являются знаменитым центром парижской богемы. Он увлечен красавицей-певицей Нинон и пишет её портрет. Друзья Рауля, музыкант Марсель и поэт Анри, решают создать оперетту о девочке с улицы, которая станет знаменитой артисткой. В уличной певице Виолетте, которая продает фиалки, они находят героиню будущей оперетты. «Фиалку Монмартра», как зовут друзья Виолетту, они спасли от преследовавшего ее хозяина и поселили у себя. Нинон же прельстилась богатством Министра изящных искусств Фраскатти и ушла к нему. Рауля неожиданно назначают реставратором в Лувре и художник благодарит Нинон, не зная, что это юная Виолетта попросила о этом Министра.

В новой оперетте Нинон благодаря покровительству Министра выступает в главной роли. Но зрители осыпают цветами юную Виолетту и освистывают «примадонну». Рауль возвращается из Италии, потому что он понимает, что все это время любил только свою «Фиалочку».

За утонченным романтическим названием скрывается история из богемной жизни с необходимыми для неё элементами — любовным треугольником, деньгами, авантюрными приключениями. Увлекательный сюжет оперетты основан на журналистских зарисовках французского писателя Анри Мюрже (1822−1861) из книги «Сцены из жизни богемы». Главные герои — художники, музыканты, поэты, артисты. Они живут, творят, мечтают на монмартрских холмах, в мансардах под крышами Парижа.

Вероятно, на фабуле «Фиалки Монмартра» лежит отблеск событий личной жизни композитора: роман с блистательной красавицей Агнеш Эстэргази, разрыв с ней и соединение с той, которая увековечена им в чудесном, трогательном образе Виолетты-Фиалки!