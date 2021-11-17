Наш Антон Павлович Ч.
2 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» спектакль «Наш Антон Павлович Ч.» по рассказам Чехова.
Спектакль театра «Эрмитаж» «Наш Антон Павлович Ч.» — это экспериментальная работа труппы театра. Театр предлагает свое прочтение рассказов А.П.Чехова («Медведь», «Дачники», «Ночь на кладбище»,
«Предложение», «Человек в футляре».
В задачу режиссера и актеров не входило представить свою интерпретацию произведений великого мастера короткого рассказа. Создатели спектакля постарались бережно донести до зрителя каждое слово, написанное автором. Атмосфера спектакля наполнена иногда иронией, иногда откровенным шутовством и буффонадой, иногда лирической грустью.
Спектакль необычный и отчасти неожиданный, но одно можно сказать с уверенностью: интересно, нестандартно и как всегда очень талантливо! Кроме того, одна из особенностей спектакля – живая музыка в исполнении струнного ансамбля El Classic.
Стоимость билетов: от 250 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
2 декабря 2021, четверг
19:00
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽