Москва-Петушки
12 и 27 марта в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
12 марта 2022, суббота
18:30
27 марта 2022, воскресенье
18:31
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽