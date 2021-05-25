Москва – Петушки
4, 12 и 27 июня в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
27 мая 2021, четверг
18:30
4 июня 2021, пятница
19:00
12 июня 2021, суббота
18:30
12 июня - 21 августа
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
1 - 29 июня
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽