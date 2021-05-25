4, 12 и 27 июня в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.

Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь

в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное

движение, пусть это будет даже движение огорченной души.

Продолжительность: 2 часа 20 минут.

Спектакль идет с антрактом.

Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

Приобрести билеты на 4 июня, 12 июня и 27 июня можно по ссылкам.