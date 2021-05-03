Москва – Петушки
7 и 23 мая в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
7 мая 2021, пятница
19:00
23 мая 2021, воскресенье
18:30
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
30 мая, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
15 мая, суббота 14:00
10 мая, понедельник 10:50