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Миллионерши

Миллионерши

10 июня в тульском театре «Эрмитаж» покажут комедию положений «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского. О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зеленых». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер! То есть нет – спонсор!! Да нет же – миллионер!!!

И вот женская дружба подвергается серьёзному испытанию деньгами. В борьбе за миллион подруги попадают в смешные, нелепые и порой грустные ситуации. Но, конечно, все кончается очень хорошо, и героини находят своих принцев. А что делать, если вдруг кому-то не повезло? «А ничего. Если вам не повезло с женихом, постарайтесь стать образцовой тёщей».
 
Продолжительность: 2 часа 10 минут. Антракт. 
Постановка: Сергей Мазанов.
Стоимость: от 250 руб.
Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
10 июня 2021, четверг
19:00
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Касса
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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М2, тульский рок-клуб
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20 июня, воскресенье 17:30
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 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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