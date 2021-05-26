Миллионерши
10 июня в тульском театре «Эрмитаж» покажут комедию положений «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского. О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зеленых». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер! То есть нет – спонсор!! Да нет же – миллионер!!!
И вот женская дружба подвергается серьёзному испытанию деньгами. В борьбе за миллион подруги попадают в смешные, нелепые и порой грустные ситуации. Но, конечно, все кончается очень хорошо, и героини находят своих принцев. А что делать, если вдруг кому-то не повезло? «А ничего. Если вам не повезло с женихом, постарайтесь стать образцовой тёщей».
Продолжительность: 2 часа 10 минут. Антракт.
Постановка: Сергей Мазанов.
Стоимость: от 250 руб.
Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
10 июня 2021, четверг
19:00
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
12 июня, суббота 18:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽