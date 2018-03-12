афиша
афиша
Регистрация
Медея

Медея

В рамках своего гастрольного тура Мичуринский Драматический Театр покажет свою вариацию классического античного произведения «Медея».
 
«Медея» – одно из величайших творений античной мифологии и драматургии. История любви и ненависти, предательства и одиночества, мести и всепрощения. Это вечный мир, где мифы продолжают жизнь, где стихия страсти подчиняет себе людей.
 
Здесь сильная, гордая дочь царя Колхиды, волшебница Медея, любимая и готовая ради любви на все, и вдруг – остается одна! Готова ли она к этому?! Один на один с мировым хаосом, полным боли, измен, лести и обмана… Как выстоять перед лавиной бед одинокой женщине? Спектакль дает возможность зрителям узнать и… полюбить Медею.
Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
24 марта 2018, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.