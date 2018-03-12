В рамках своего гастрольного тура Мичуринский Драматический Театр покажет свою вариацию классического античного произведения «Медея».

«Медея» – одно из величайших творений античной мифологии и драматургии. История любви и ненависти, предательства и одиночества, мести и всепрощения. Это вечный мир, где мифы продолжают жизнь, где стихия страсти подчиняет себе людей.

Здесь сильная, гордая дочь царя Колхиды, волшебница Медея, любимая и готовая ради любви на все, и вдруг – остается одна! Готова ли она к этому?! Один на один с мировым хаосом, полным боли, измен, лести и обмана… Как выстоять перед лавиной бед одинокой женщине? Спектакль дает возможность зрителям узнать и… полюбить Медею.