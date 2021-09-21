Маугли
2 октября в Тульском театре «Эрмитаж» сказка «Маугли» по мотивам произведений Р. Киплинга. Маленький мальчик один в джунглях среди диких зверей. Человеческий детеныш, нареченный именем Маугли…
Непросто выжить человеку в лесном мире, даже имея таких учителей, как сильная пантера и огромный медведь. Немало приключений предстоит пережить Маугли, преодолеть опасности, победить врагов. И всегда рядом будут верные друзья, ведь «Мы с тобой одной крови – ты и я!»
Стоимость билетов: от 150 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
2 октября 2021, суббота
11:00
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽