2 октября в Тульском театре «Эрмитаж» сказка «Маугли» по мотивам произведений Р. Киплинга. Маленький мальчик один в джунглях среди диких зверей. Человеческий детеныш, нареченный именем Маугли…

Непросто выжить человеку в лесном мире, даже имея таких учителей, как сильная пантера и огромный медведь. Немало приключений предстоит пережить Маугли, преодолеть опасности, победить врагов. И всегда рядом будут верные друзья, ведь «Мы с тобой одной крови – ты и я!»

Стоимость билетов: от 150 руб.