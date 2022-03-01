Маленький Мук
5 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Маленький Мук». Манящий дух Востока, пряностей, красоты, музыки, философии... В этой атмосфере юные зрители завороженно следят за приключениями, а точнее, за злоключениями малыша Мука, следят за тем, как меняется он сам, что происходит с ним при встрече со старухой-ведьмой, тщеславным скороходом, красавицей царицей и другими героями. И самое главное, понимают, почему в финале герои вместе со всем зрительным залом поют такие незамысловатые слова: «Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра!»
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
5 марта 2022, суббота
11:00
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽