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Маленький Мук

Маленький Мук

5 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Маленький Мук». Манящий дух Востока, пряностей, красоты, музыки, философии... В этой атмосфере юные зрители завороженно следят за приключениями, а точнее, за злоключениями малыша Мука, следят за тем, как меняется он сам, что происходит с ним при встрече со старухой-ведьмой, тщеславным скороходом, красавицей царицей и другими героями. И самое главное, понимают, почему в финале герои вместе со всем зрительным залом поют такие незамысловатые слова: «Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра!»

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
5 марта 2022, суббота
11:00
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Касса
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сектор Газа: Кащей Бессмертный и все хиты
Купить билет
9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кристина Орбакайте
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13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Торба-на-Круче
Купить билет
12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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