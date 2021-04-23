8 мая в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Маленький Мук». Манящий дух Востока, пряностей, красоты, музыки, философии... В этой атмосфере юные зрители завороженно следят за приключениями, а точнее, за злоключениями малыша Мука, следят за тем, как меняется он сам, что происходит с ним при встрече со старухой-ведьмой, тщеславным скороходом, красавицей царицей и другими героями. И самое главное, понимают, почему в финале герои вместе со всем зрительным залом поют такие незамысловатые слова: «Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра!»



Стоимость: от 100 руб. Билеты можно купить по ссылке.