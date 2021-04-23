Маленький Мук
8 мая в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Маленький Мук». Манящий дух Востока, пряностей, красоты, музыки, философии... В этой атмосфере юные зрители завороженно следят за приключениями, а точнее, за злоключениями малыша Мука, следят за тем, как меняется он сам, что происходит с ним при встрече со старухой-ведьмой, тщеславным скороходом, красавицей царицей и другими героями. И самое главное, понимают, почему в финале герои вместе со всем зрительным залом поют такие незамысловатые слова: «Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра!»
Стоимость: от 100 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
8 мая 2021, суббота
11:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
8 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 мая, понедельник 10:50
23 - 30 мая