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Маленькие трагедии

Маленькие трагедии

30 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А.С.Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и сальери», «Каменный гость».

В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.

Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
 
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
30 марта 2022, среда
19:00
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КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
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13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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15 апреля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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