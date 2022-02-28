Маленькие трагедии
30 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А.С.Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и сальери», «Каменный гость».
В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
30 марта 2022, среда
19:00
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽