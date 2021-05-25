Любовная отповедь
5 и 25 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билеты на спектакль можно только в кассе театра.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
5 июня 2021, суббота
18:30
25 июня 2021, пятница
19:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽