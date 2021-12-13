14 декабря «Плохой театр» из Санкт-Петербурга представит в Concert Hall «Квадрат» — единственный в стране спектакль о Туле режиссёра Дмитрия Крестьянкина.

«Квадрат» — спектакль о девяностых, взрослении и подростковой дружбе на фоне переломного для страны времени. Пьеса представляет собой документальный текст, основанный на воспоминаниях пяти туляков — одноклассников, чьё детство пришлось на рубеж веков. Это спектакль-рейв — между драматическими сценами у зрителей есть возможность врываться в игровое пространство и танцевать с актёрами под хиты девяностых.

Пьеса вошла в шорт-лист драматургического конкурса Ельцин-центра — «Зачем я это помню?». С 2021 году спектакль номинировали на премию «Золотой Софит» за лучший актёрский ансамбль.

«Плохой театр» существует в Санкт-Петербурге уже 5 лет, в 2021 году коллектив получил премию для молодых «Прорыв». Главный режиссёр театра — Дмитрий Крестьянкин, родом из Тулы, и свою театральную карьеру Дмитрий начал в Туле. Именно поэтому показ так важен и для Тулы и для «Плохого театра» — историю впервые покажут на родине героев.

Купить билеты можно в Concert Hall (ул. Фридриха Энгельса, 70) перед постановкой. Начало спектакля в 19:00. При входе посетителям старше 18 лет необходимо показать сертификат о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19 в последние 6 месяцев, подтверждаемый QR-кодом с единого портала государственных услуг, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (не позднее 72 часов).

Организатор гастролей — независимый книжный магазин «Свидетель». По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 905 113 34 83, Ирина.

Минимальная продолжительность: 2 часа 30 минут.

Премьера состоялась 3 марта 2021 года.