Квадрат
14 декабря «Плохой театр» из Санкт-Петербурга представит в Concert Hall «Квадрат» — единственный в стране спектакль о Туле режиссёра Дмитрия Крестьянкина.
«Квадрат» — спектакль о девяностых, взрослении и подростковой дружбе на фоне переломного для страны времени. Пьеса представляет собой документальный текст, основанный на воспоминаниях пяти туляков — одноклассников, чьё детство пришлось на рубеж веков. Это спектакль-рейв — между драматическими сценами у зрителей есть возможность врываться в игровое пространство и танцевать с актёрами под хиты девяностых.
Пьеса вошла в шорт-лист драматургического конкурса Ельцин-центра — «Зачем я это помню?». С 2021 году спектакль номинировали на премию «Золотой Софит» за лучший актёрский ансамбль.
«Плохой театр» существует в Санкт-Петербурге уже 5 лет, в 2021 году коллектив получил премию для молодых «Прорыв». Главный режиссёр театра — Дмитрий Крестьянкин, родом из Тулы, и свою театральную карьеру Дмитрий начал в Туле. Именно поэтому показ так важен и для Тулы и для «Плохого театра» — историю впервые покажут на родине героев.
Купить билеты можно в Concert Hall (ул. Фридриха Энгельса, 70) перед постановкой. Начало спектакля в 19:00. При входе посетителям старше 18 лет необходимо показать сертификат о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19 в последние 6 месяцев, подтверждаемый QR-кодом с единого портала государственных услуг, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (не позднее 72 часов).
Организатор гастролей — независимый книжный магазин «Свидетель». По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 905 113 34 83, Ирина.
Минимальная продолжительность: 2 часа 30 минут.
Премьера состоялась 3 марта 2021 года.
Команда спектакля:
- Драматург и режиссёр — Дмитрий Крестьянкин;
- Художник — Анастасия Котова;
- Художник по свету — Сержук Андреев;
- Звукорежиссёр — Игорь Хонин;
- Выпускающий продюсер — Анастасия Задорожная.
В ролях:
- Скрипач — Леон Словицкий;
- Крест — Никита Виноградов;
- Босс — Богдан Гудыменко;
- Борода — Константин Плотников;
- Лёсик — Александр Худяков.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
14 декабря 2021, вторник
19:00
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
18 декабря, суббота 12:30
₽ Билеты: 300 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽