афиша
афиша
Регистрация
Квадрат

Квадрат

14 декабря «Плохой театр» из Санкт-Петербурга представит в Concert Hall «Квадрат» — единственный в стране спектакль о Туле режиссёра Дмитрия Крестьянкина.

«Квадрат» — спектакль о девяностых, взрослении и подростковой дружбе на фоне переломного для страны времени. Пьеса представляет собой документальный текст, основанный на воспоминаниях пяти туляков — одноклассников, чьё детство пришлось на рубеж веков. Это спектакль-рейв — между драматическими сценами у зрителей есть возможность врываться в игровое пространство и танцевать с актёрами под хиты девяностых. 
 
Пьеса вошла в шорт-лист драматургического конкурса Ельцин-центра — «Зачем я это помню?». С 2021 году спектакль номинировали на премию «Золотой Софит» за лучший актёрский ансамбль.
 
«Плохой театр» существует в Санкт-Петербурге уже 5 лет, в 2021 году коллектив получил премию для молодых «Прорыв». Главный режиссёр театра — Дмитрий Крестьянкин, родом из Тулы, и свою театральную карьеру Дмитрий начал в Туле. Именно поэтому показ так важен и для Тулы и для «Плохого театра» — историю впервые покажут на родине героев.
 
Купить билеты можно в Concert Hall (ул. Фридриха Энгельса, 70) перед постановкой. Начало спектакля в 19:00. При входе посетителям старше 18 лет необходимо показать сертификат о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19 в последние 6 месяцев, подтверждаемый QR-кодом с единого портала государственных услуг, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (не позднее 72 часов).
 
Организатор гастролей — независимый книжный магазин «Свидетель». По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 905 113 34 83, Ирина.
 
Минимальная продолжительность: 2 часа 30 минут.
Премьера состоялась 3 марта 2021 года.
 
Команда спектакля:
 
  • Драматург и режиссёр — Дмитрий Крестьянкин;
  • Художник — Анастасия Котова;
  • Художник по свету — Сержук Андреев;
  • Звукорежиссёр — Игорь Хонин;
  • Выпускающий продюсер — Анастасия Задорожная.
 
В ролях:
 
  • Скрипач — Леон Словицкий;
  • Крест — Никита Виноградов;
  • Босс — Богдан Гудыменко;
  • Борода — Константин Плотников;
  • Лёсик — Александр Худяков.
 
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
14 декабря 2021, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
15 декабря, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Чудесное занятие
Купить билет
18 декабря, суббота 12:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 300 ₽
Поющие гитары
Купить билет
20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Panbrothers Band
Купить билет
6 января, четверг 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.