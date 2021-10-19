Кадриль
28 октября в Тульском театре «Эрмитаж» премьерная комедия «Кадриль». Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями.
Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
28 октября 2021, четверг
19:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
2 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽