6 мая в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьеру спектакля «Кадриль» – лирическую комедию по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и

умением попадать в смешные ситуации.

Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!



Продолжительность: 2 часа. Антракт.

Режиссер-постановщик: Елена Королёва.

Художник-постановщик: Сергей Мазанов.