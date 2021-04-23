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Кадриль

Кадриль

6 мая в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьеру спектакля «Кадриль» – лирическую комедию по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и
умением попадать в смешные ситуации.
 
Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!
 
Продолжительность: 2 часа. Антракт.
Режиссер-постановщик: Елена Королёва.
Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
 
Стоимость: 300-500 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
6 мая 2021, четверг
19:00
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Касса
Трофим
Купить билет
18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Казускома
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
Купить билет
29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
10 мая, понедельник 10:50
Центр приема гостей Тульской области
Химера
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
8 - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
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