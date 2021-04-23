Кадриль
6 мая в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьеру спектакля «Кадриль» – лирическую комедию по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и
умением попадать в смешные ситуации.
Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!
Продолжительность: 2 часа. Антракт.
Режиссер-постановщик: Елена Королёва.
Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость: 300-500 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
6 мая 2021, четверг
19:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
10 мая, понедельник 10:50
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
8 - 29 мая