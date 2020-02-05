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Девушки в цвету

Девушки в цвету

Внимание! концерт переносится с 5 апреля на 21 октября.

В Городском концертном зале покажут лирическую комедию с Татьяной Кравченко и Олесей Железняк.

Все мы жаждем любви. Увядаем, когда ее нет. Расцветаем, когда она к нам приходит. И три героини этой истории, конечно, не исключение. Смешные и трогательные, сильные и слабые, вздорные и невероятно прекрасные русские женщины. За окном — поздний СССР, бушует весна, жизнь играет по своим жестким правилам, но они не сдаются и не перестают мечтать о прекрасном принце, который обязательно придет к ним, к нашим удивительным девушкам в цвету.

Купить билеты

Билеты предоставлены сервисом Тулаконцерт.рф. Все вопросы по приобретению/возврату билетов принимаются по эл. почте help@pockacca.ru.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
21 октября 2020, среда
18:00
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Касса
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15 ноября, воскресенье 20:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Трофим
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 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
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 ₽  Билеты: 1020 ₽
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 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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