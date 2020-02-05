Девушки в цвету
Внимание! концерт переносится с 5 апреля на 21 октября.
В Городском концертном зале покажут лирическую комедию с Татьяной Кравченко и Олесей Железняк.
Все мы жаждем любви. Увядаем, когда ее нет. Расцветаем, когда она к нам приходит. И три героини этой истории, конечно, не исключение. Смешные и трогательные, сильные и слабые, вздорные и невероятно прекрасные русские женщины. За окном — поздний СССР, бушует весна, жизнь играет по своим жестким правилам, но они не сдаются и не перестают мечтать о прекрасном принце, который обязательно придет к ним, к нашим удивительным девушкам в цвету.
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
21 октября 2020, среда
18:00
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1020 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽