Девушки в цвету

Внимание! концерт переносится с 5 апреля на 21 октября.

В Городском концертном зале покажут лирическую комедию с Татьяной Кравченко и Олесей Железняк.

Все мы жаждем любви. Увядаем, когда ее нет. Расцветаем, когда она к нам приходит. И три героини этой истории, конечно, не исключение. Смешные и трогательные, сильные и слабые, вздорные и невероятно прекрасные русские женщины. За окном — поздний СССР, бушует весна, жизнь играет по своим жестким правилам, но они не сдаются и не перестают мечтать о прекрасном принце, который обязательно придет к ним, к нашим удивительным девушкам в цвету.

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