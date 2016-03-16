Дальше будет новый день
Премьера сезона по пьесе Ярослава Пулинович. Пьеса в 2-х действиях.
Ярослава Пулинович — одна из самых востребованных молодых драматургов новейшего времени. Ее пьесы поставлены в Москве и Санкт-Петербурге, во многих городах России, США, Англии, Польше и других странах. Тексты Пулинович сродни нашему времени — жесткому, прагматичному, несентиментальному.
В центре сюжета пьесы «Дальше будет новый день» две женщины. Одна — преуспевающая бизнес-woman с сильным характером и деловой хваткой, другая — маленькая и беззащитная студентка с периферии. Обе любят Андрея. Для каждой он — смысл и счастье жизни. Первая, Жанна, живет в золотой сфере неограниченных возможностей, вторая, Катя — в маленькой комнатке.
Для Андрея настает критический момент выбора. Ему трудно, тяжело, он устал врать, наконец, его замучила совесть. И Андрей решается на поступок!
Начинающаяся игра интересов беспощадна, лишена тени благородства и сострадания. Кто выйдет победителем в этой борьбе? Есть ли они, победители? А дальше? Дальше будет новый день…
Действующие лица и исполнители:
- Жанна Георгиевна — Заслуженная артист России Любовь Спирихина
- Иванский Андрей — Максим Толстиков
- Катя — Полина Шатохина
- Виталий Аркадьевич — Заслуженный артист России Андрей Сидоренко
- Ольга — Наталья Красильникова
- Вика — Марина Анисимова
- Мальчик по вызову — Сергей Пыжов
- Женщина — Заслуженная артист России Ирина Федотова
- Двое парней — Ян Воробьев, Данил Русинов