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Дальше будет новый день

Дальше будет новый день

Премьера сезона по пьесе Ярослава Пулинович. Пьеса в 2-х действиях.

Ярослава Пулинович — одна из самых востребованных молодых драматургов новейшего времени. Ее пьесы поставлены в Москве и Санкт-Петербурге, во многих городах России, США, Англии, Польше и других странах. Тексты Пулинович сродни нашему времени — жесткому, прагматичному, несентиментальному.

В центре сюжета пьесы «Дальше будет новый день» две женщины. Одна — преуспевающая бизнес-woman с сильным характером и деловой хваткой, другая — маленькая и беззащитная студентка с периферии. Обе любят Андрея. Для каждой он — смысл и счастье жизни. Первая, Жанна, живет в золотой сфере неограниченных возможностей, вторая, Катя — в маленькой комнатке.

Для Андрея настает критический момент выбора. Ему трудно, тяжело, он устал врать, наконец, его замучила совесть. И Андрей решается на поступок!

Начинающаяся игра интересов беспощадна, лишена тени благородства и сострадания. Кто выйдет победителем в этой борьбе? Есть ли они, победители? А дальше? Дальше будет новый день…

Действующие лица и исполнители:

  • Жанна Георгиевна — Заслуженная артист России Любовь Спирихина
  • Иванский Андрей — Максим Толстиков
  • Катя — Полина Шатохина
  • Виталий Аркадьевич — Заслуженный артист России Андрей Сидоренко
  • Ольга — Наталья Красильникова
  • Вика — Марина Анисимова
  • Мальчик по вызову — Сергей Пыжов
  • Женщина — Заслуженная артист России Ирина Федотова
  • Двое парней — Ян Воробьев, Данил Русинов
Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, роспект Ленина, 34а
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