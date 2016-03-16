Премьера сезона по пьесе Ярослава Пулинович. Пьеса в 2-х действиях.

Ярослава Пулинович — одна из самых востребованных молодых драматургов новейшего времени. Ее пьесы поставлены в Москве и Санкт-Петербурге, во многих городах России, США, Англии, Польше и других странах. Тексты Пулинович сродни нашему времени — жесткому, прагматичному, несентиментальному.

В центре сюжета пьесы «Дальше будет новый день» две женщины. Одна — преуспевающая бизнес-woman с сильным характером и деловой хваткой, другая — маленькая и беззащитная студентка с периферии. Обе любят Андрея. Для каждой он — смысл и счастье жизни. Первая, Жанна, живет в золотой сфере неограниченных возможностей, вторая, Катя — в маленькой комнатке.

Для Андрея настает критический момент выбора. Ему трудно, тяжело, он устал врать, наконец, его замучила совесть. И Андрей решается на поступок!

Начинающаяся игра интересов беспощадна, лишена тени благородства и сострадания. Кто выйдет победителем в этой борьбе? Есть ли они, победители? А дальше? Дальше будет новый день…

Действующие лица и исполнители: