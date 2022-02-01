5 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» состоится настоящее музыкальное путешествие для детей — «Большой секрет».

Однажды трое друзей – Кот, Собака и Лошадка – отправились в весёлое морское путешествие, в котором каждого из друзей ждало испытание. Лошадке звёзды предлагали крылья для свободного полёта. Собаку манили сахарная косточка и уютная конура. А Кота Золотая Рыбка сделала Самым Главным Котом, которому вообще не нужны друзья…

А что дальше? Пройдут ли герои испытания, найдут ли свой Большой Секрет, один на троих? Это маленькие зрители узнают, посмотрев добрую историю о дружбе и преданности, о том, что нет ничего важнее в мире, чем верные друзья, которые всегда рядом.

Продолжительность: 1 час, без антракта.