Большой секрет
5 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» состоится настоящее музыкальное путешествие для детей — «Большой секрет».
Однажды трое друзей – Кот, Собака и Лошадка – отправились в весёлое морское путешествие, в котором каждого из друзей ждало испытание. Лошадке звёзды предлагали крылья для свободного полёта. Собаку манили сахарная косточка и уютная конура. А Кота Золотая Рыбка сделала Самым Главным Котом, которому вообще не нужны друзья…
А что дальше? Пройдут ли герои испытания, найдут ли свой Большой Секрет, один на троих? Это маленькие зрители узнают, посмотрев добрую историю о дружбе и преданности, о том, что нет ничего важнее в мире, чем верные друзья, которые всегда рядом.
Продолжительность: 1 час, без антракта.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
5 февраля 2022, суббота
11:00
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
19 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽