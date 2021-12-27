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Белые розы. Розовые слоны

Белые розы. Розовые слоны

7 и 29 января в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны». 

В своей пьесе американский драматург рассказывает удивительную историю о монахине Молли Иган и судье Генри Пулэски. Молли участвует в пикетировании лаборатории, которая изготавливает ядерное оружие, вследствие чего в четвертый раз оказывается в суде. Генри проникается мыслями Молли и пытается ей всячески помочь.
 
– К Гибсону наш театр обращается уже второй раз. Первый спектакль назывался «Двое на качелях», мы его сделали, когда наш театр только начинался. Хотя тогда уже рассматривалась эта история, но не было подходящих актеров. Сейчас мы повзрослели, и возраст позволяет играть эту пьесу, – рассказал Myslo режиссер Алексей Басов.

Главный успех спектакля лежит на плечах актеров. От них зависит, как спектакль воспримет зал и какие чувства останутся у зрителей после. Как говорит Алексей Басов, нельзя поставить Гамлета, если нет Гамлета. То же случилось и с пьесой «Белые розы. Розовые слоны». Ее удается поставить только потому, что есть люди, которые могут погрузить зрителей в историю Молли и Генри и передать эту атмосферу.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
7 января 2022, пятница
18:30
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29 января 2022, суббота
18:30
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Городской концертный зал
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
Лабов'SKY JAM
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М2, тульский рок-клуб
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Горшенев
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Анна Каренина
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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