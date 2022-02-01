Белые ночи
4 и 20 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
4 февраля 2022, пятница
19:00
20 февраля 2022, воскресенье
18:30
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
20 февраля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
13 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1600-2900 ₽