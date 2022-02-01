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Белые ночи

Белые ночи

4 и 20 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?

В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...

Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
 

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
4 февраля 2022, пятница
19:00
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20 февраля 2022, воскресенье
18:30
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1 марта, вторник 20:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
ATL
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13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Театр Юрия Куклачева
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19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии
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20 февраля, воскресенье 09:00
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 ₽  Билеты: 350 ₽
Стас Пьеха
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