Белые ночи
16 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
16 декабря 2021, четверг
19:00
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽