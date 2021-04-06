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Белые ночи

Белые ночи

23 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?

В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...

Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
23 апреля 2021, пятница
19:00
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Касса
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Владимир Маркин
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12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Песни группы Король и Шут
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28 мая, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Gorizont Entertainment
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15 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
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2 мая, воскресенье 14:00
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 ₽  Билеты: 750-850 ₽
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