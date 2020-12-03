AX...OFF
5 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
5 декабря 2020, суббота
18:30
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽