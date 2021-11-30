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AX...OFF

AX...OFF

3 и 17 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
3 декабря 2021, пятница
19:00
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17 декабря 2021, пятница
19:00
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Касса
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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10 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пилот
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10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Anton Ripatti | Psychedelic Jazz Noir
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9 декабря, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
САДко
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5 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2100 ₽
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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