AX...OFF
3 и 17 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
3 декабря 2021, пятница
19:00
17 декабря 2021, пятница
19:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
9 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
5 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1700-2100 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽