Создатели мюзикла «Аллилуйя любви» решили пофантазировать на тему того, что было бы если бы известные романтические трагедии имели счастливое завершение. Мюзикл-провокация, как называют его сами создатели, разворачивается в Невероятное действо, в котором переплетутся театральные постановки и музыкальные номера, костюмированные представления и вокальные импровизации, русские народные инструменты и джаз, и многое-многое другое!

Стоимость билетов: от 300Р.

Справки по телефонам — 71−67−68 и 71−67−33.