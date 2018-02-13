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Аллилуйя любви

Аллилуйя любви

Создатели мюзикла «Аллилуйя любви» решили пофантазировать на тему того, что было бы если бы известные романтические трагедии имели счастливое завершение. Мюзикл-провокация, как называют его сами создатели, разворачивается в Невероятное действо, в котором переплетутся театральные постановки и музыкальные номера, костюмированные представления и вокальные импровизации, русские народные инструменты и джаз, и многое-многое другое!
Стоимость билетов: от 300Р.
 
Справки по телефонам — 71−67−68 и 71−67−33.
 
Внимание: количество билетов ограниченно!
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
2 марта 2018, пятница
19:00
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