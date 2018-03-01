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Яснополянская лыжня

Яснополянская лыжня

Состязания проводятся в личном зачете среди мужчин и женщин. Участники делятся на три группы: – мальчики и девочки младше 6 лет (в сопровождении взрослых) выйдут на дистанцию 500 метров; – все желающие старше 7 лет пробегут дистанцию в 6 км; – желающие (старше 18 лет) побороться за суперприз смогут попробовать свои силы на дистанции 18 км (женщины) и 30 км (мужчины).  

В 12:00 состоится общий старт лыжников. Стартовой точкой лыжни станут Полевые ворота усадьбы (располагающиеся в стороне от центрального входа напротив автостоянки). Маршрут пройдет через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, в середине маршрута участники проедут мимо Дома Толстого.  

Сбор и регистрация участников будут производиться с 9:00 до 11:30. Обладатели первых трех мест на дистанции 18 и 30 км получат призы, медали и грамоты. У всех состязавшихся на память останутся номера и медали, а самые юные лыжники будут награждены сладкими подарками.   Организаторами «Яснополянской лыжни-2018» выступают администрация Щекинского района, музей-усадьба «Ясная Поляна» и общественная организация «Лыжный клуб «Старт».  

Вход свободный.

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
3 марта 2018, суббота
12:00
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