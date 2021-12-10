Всероссийское соревнование по греко-римской борьбе
С 10 по 12 декабря в спорт-комплексе «Тула-Арена» пройдет Всероссийское соревнование по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова.
Порядка 300 юношей 2005-2006 годов рождения из более 16 регионов России и ближнего зарубежья примут участие в состязаниях.
Целью мероприятия является развитие и популяризация греко-римской борьбы в Тульском регионе, а также формирование потребности в здоровом образе жизни.
Где и когда?
10 декабря 2021, пятница
08:30
11 декабря 2021, суббота
08:30
12 декабря 2021, воскресенье
08:30
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
5 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1700-2100 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽