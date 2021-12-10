С 10 по 12 декабря в спорт-комплексе «Тула-Арена» пройдет Всероссийское соревнование по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова.



Порядка 300 юношей 2005-2006 годов рождения из более 16 регионов России и ближнего зарубежья примут участие в состязаниях.

Целью мероприятия является развитие и популяризация греко-римской борьбы в Тульском регионе, а также формирование потребности в здоровом образе жизни.



