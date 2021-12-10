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Всероссийское соревнование по греко-римской борьбе

Всероссийское соревнование по греко-римской борьбе

С 10 по 12 декабря в спорт-комплексе «Тула-Арена» пройдет Всероссийское соревнование по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова. 

Порядка 300 юношей 2005-2006 годов рождения из более 16 регионов России и ближнего зарубежья примут участие в состязаниях.

Целью мероприятия является развитие и популяризация греко-римской борьбы в Тульском регионе, а также формирование потребности в здоровом образе жизни.


 

Где и когда?
Тула Арена
10 декабря 2021, пятница
08:30
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11 декабря 2021, суббота
08:30
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12 декабря 2021, воскресенье
08:30
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 ₽  Билеты: 500-600 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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