Спортивная школа Звягина и Потапова ZiP и горнолыжный комплекс «Малахово» приглашает вас на заключительное мероприятие сезона — «Весенний Загар 2018».

В рамках фестиваля:

детские соревнования по горным лыжам от 4 до 14 лет;

соревнования по сноуборду в дисциплинах Бордеркросс и Биг Эйр;

мастер-класс от известного российского прорайдера Виктора Теймурова;

показательный заезд в купальниках с героическим преодолением водного бассейна.

Всех победителей и призёров ждут ценные призы и подарки от партнёров и спонсоров, в числе которых: приз за первое место в Бордер-кроссе 5000 рублей, а в Биг-Эйре 10 000 руб.

За самый красочный костюм и проезд через бассейн победитель получит безлимитный скипасс г/к Малахово на следующий сезон.

Музыкальная поддержка мероприятия — 5 кВт звука.

Тайминг фестиваля.