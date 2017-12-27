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Весенний Загар

Весенний Загар

Спортивная школа Звягина и Потапова ZiP и горнолыжный комплекс «Малахово» приглашает вас на заключительное мероприятие сезона — «Весенний Загар 2018».

В рамках фестиваля:

  • детские соревнования по горным лыжам от 4 до 14 лет;
  • соревнования по сноуборду в дисциплинах Бордеркросс и Биг Эйр;
  • мастер-класс от известного российского прорайдера Виктора Теймурова;
  • показательный заезд в купальниках с героическим преодолением водного бассейна.

Всех победителей и призёров ждут ценные призы и подарки от партнёров и спонсоров, в числе которых: приз за первое место в Бордер-кроссе 5000 рублей, а в Биг-Эйре 10 000 руб.

За самый красочный костюм и проезд через бассейн победитель получит безлимитный скипасс г/к Малахово на следующий сезон.

Музыкальная поддержка мероприятия — 5 кВт звука.

Тайминг фестиваля.

  • 9.00 — 10.00 Детский слалом (регистрация)
  • 10.00 Детский слалом (старт)
  • 11.30 — 12.00 Детский слалом (награждение)
  • 10.00 — 12.00 Бордеркросс (регистрация)
  • 12.00 Бордеркросс (старт)
  • 13.30 Бордеркросс (награждение)
  • 12.00 — 14.00 Показательный заезд (регистрация)
  • 14.00 Показательный заезд (старт)
  • 15.00 Показательный заезд (награждение)
  • 15.00 — 17.00 Мастер класс. все желающие
  • 15.00 — 17.00 Биг Эйр (регистрация)
  • 17.00 Биг Эйр (старт).
  • 19.00 Биг Эйр (награждение)
Где и когда?
Малахово
поселок Малахово, Тульская область, Щёкинский район, п. Малахово
4 марта 2018, воскресенье
09:00
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