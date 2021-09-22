Универсальный солдат
25 сентября в парке «Патриот» пройдёт традиционный фестиваль по силовому многоборью «Универсальный солдат».
Мужчины будут состязаться в упражнениях «Выход на две руки» и «Прыжки на сплинт», на время держать на вытянутых руках два пулемёта и тянуть броневик «Тигр».
Представительницам прекрасной половины человечества предлагается посоревноваться в сгибании туловища на скамье, приседаниях и тяге груза. Для всех участников состоится эстафета.
Подробности здесь.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
25 сентября 2021, суббота
12:00
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽