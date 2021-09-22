25 сентября в парке «Патриот» пройдёт традиционный фестиваль по силовому многоборью «Универсальный солдат».

Мужчины будут состязаться в упражнениях «Выход на две руки» и «Прыжки на сплинт», на время держать на вытянутых руках два пулемёта и тянуть броневик «Тигр».

Представительницам прекрасной половины человечества предлагается посоревноваться в сгибании туловища на скамье, приседаниях и тяге груза. Для всех участников состоится эстафета.



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