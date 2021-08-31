«Тулица» — «Динамо-АК БАРС»
4 сентября в манеже центрального стадиона «Арсенал» в рамках Кубка губернатора Тульской области по волейболу среди женских команд сыграют ВК «Тулица» и «Динамо-АК БАРС» из Казани.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
4 сентября 2021, суббота
17:30
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽