Тульский марафон «Щит и Меч»
15 августа на большом круге Центрального парка имени Белоусова стартует Тульский марафон «Щит и меч». Каждый год здесь собираются спорсмены-любители, чтобы совершить забег на разные дистанции от 300 м до 42 км. Маршрут забегов проходит по живописным уголкам Центрального парка.
Марафон начнется с «Забега безграничных возможностей» в 7.50 утра. Торжественное открытие состоится в 8.25.
«Щит и Меч» - единственный полный марафон в серии «Бегом по Золотому кольцу». Это твой шанс выложиться по максимуму на самой длинной дистанции 42,2 км!
Если твоя цель пока меньше, чем полный марафон, можно выбрать половинку или 10 км. А для новичков в беге – 3 км. Это отличный старт для любого уровня: трасса в Туле не сложная, но интересная.
Обязательно останьтесь погулять по городу после забега. В Туле находятся один из самых больших парков в Европе, современная набережная и креативные городские пространства. И, конечно, не забудьте о пряниках: туляки подскажут, где купить настоящие и самые вкусные!
Полностью с расписанием забега можно ознакомиться по ссылке.
Полностью с расписанием забега можно ознакомиться по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
15 августа 2021, воскресенье
07:50
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
4 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 августа, суббота 09:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽