15 августа на большом круге Центрального парка имени Белоусова стартует Тульский марафон «Щит и меч». Каждый год здесь собираются спорсмены-любители, чтобы совершить забег на разные дистанции от 300 м до 42 км. Маршрут забегов проходит по живописным уголкам Центрального парка.

Марафон начнется с «Забега безграничных возможностей» в 7.50 утра. Торжественное открытие состоится в 8.25.

«Щит и Меч» - единственный полный марафон в серии «Бегом по Золотому кольцу». Это твой шанс выложиться по максимуму на самой длинной дистанции 42,2 км!

Если твоя цель пока меньше, чем полный марафон, можно выбрать половинку или 10 км. А для новичков в беге – 3 км. Это отличный старт для любого уровня: трасса в Туле не сложная, но интересная.