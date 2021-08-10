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Тульский марафон «Щит и Меч»

Тульский марафон «Щит и Меч»

15 августа на большом круге Центрального парка имени Белоусова стартует Тульский марафон «Щит и меч». Каждый год здесь собираются спорсмены-любители, чтобы совершить забег на разные дистанции от 300 м до 42 км. Маршрут забегов проходит по живописным уголкам Центрального парка.

Марафон начнется с «Забега безграничных возможностей» в 7.50 утра. Торжественное открытие состоится в 8.25.

«Щит и Меч» - единственный полный марафон в серии «Бегом по Золотому кольцу». Это твой шанс выложиться по максимуму на самой длинной дистанции 42,2 км!
 
Если твоя цель пока меньше, чем полный марафон, можно выбрать половинку или 10 км. А для новичков в беге – 3 км. Это отличный старт для любого уровня: трасса в Туле не сложная, но интересная.
 
Обязательно останьтесь погулять по городу после забега. В Туле находятся один из самых больших парков в Европе, современная набережная и креативные городские пространства. И, конечно, не забудьте о пряниках: туляки подскажут, где купить настоящие и самые вкусные!

Полностью с расписанием забега можно ознакомиться по ссылке.
Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
15 августа 2021, воскресенье
07:50
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Касса
Операция Пластилин
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7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Тараканы!
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4 сентября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
21 августа, суббота 09:00
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Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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