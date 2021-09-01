Гонка героев
4 сентября в Некрасово состоится уже традиционная «Гонка героев». Организаторы подготовили для участников 10-километровую трассу с более чем 30 испытаниями.
«Гонка Героев» - крутые забеги с препятствиями: драйв, поддержка и уверенность для каждого! Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише - и это только часть твоего незабываемого приключения.
Принять участие в забеге можно как в индивидуальном, так и командном зачете.
Регистрация уже доступна на сайте мероприятия.
Где и когда?
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
4 сентября 2021, суббота
09:00
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽