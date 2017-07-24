В Новомосковске состоится второй ежегодный фестиваль уличных видов спорта и искусств «Энергия улиц». Организатор фестиваля — ФОЦ «Олимп». Более 15 площадок будут работать одновременно: стритбол 3×3, волейбол, силовое двоеборье, воркаут, армреслинг, мас-реслинг, bmx, мини-футбол, танцевальный батл и другие.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий, оставив предварительно заявку. Заявки на все виды направлений принимаются по телефону 6−93−96 Подробности фестиваля в группе vk.com/energy_street

Нет желания участвовать в соревнованиях? Приходите болеть! Для вас: лазертаг, детская площадка с аниматорами, музыка от диджеев, а также мега крутой танцевальный батл между представителями современных уличных направлений.