афиша
афиша
Регистрация
Энергия улиц

Энергия улиц

В Новомосковске состоится второй ежегодный фестиваль уличных видов спорта и искусств «Энергия улиц». Организатор фестиваля — ФОЦ «Олимп». Более 15 площадок будут работать одновременно: стритбол 3×3, волейбол, силовое двоеборье, воркаут, армреслинг, мас-реслинг, bmx, мини-футбол, танцевальный батл и другие.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий, оставив предварительно заявку. Заявки на все виды направлений принимаются по телефону 6−93−96 Подробности фестиваля в группе vk.com/energy_street

Нет желания участвовать в соревнованиях? Приходите болеть! Для вас: лазертаг, детская площадка с аниматорами, музыка от диджеев, а также мега крутой танцевальный батл между представителями современных уличных направлений.

Где и когда?
Олимп, физкультурно-оздоровительный центр
Новомосковск, ул. Московская, 10-б
11 августа 2017, пятница
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.