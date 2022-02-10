БК «Новомосковск» — БК «Нефтехимик»
12 и 13 февраля в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч Чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против тобольским «Нефтехимиком».
Вход свободный, но допуск болельщиков на трибуны будет осуществляться только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
12 февраля 2022, суббота
18:00
13 февраля 2022, воскресенье
18:00
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽