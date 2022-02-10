БК «Новомосковск» — БК «Нефтехимик»

12 и 13 февраля в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч Чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против тобольским «Нефтехимиком».



Вход свободный, но допуск болельщиков на трибуны будет осуществляться только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19.