Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы.

Программа мероприятий на 10-11 октября:

10 октября

10.00 Конно-полевая прогулка с экскурсией «Два моста»

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)

Для опытных всадников Конный двор музея-заповедника «Куликово поле» предлагает прогулки по полю сражения в сопровождении инструктора. Экскурсия верхом пройдет краем Зеленой Дубравы - легендарного лесного массива, где скрывался Засадный полк русского войска, принесший ему победу.

Участники спустятся к реке Смолке, определившей местоположение левого фланга русского войска, преодолеют два моста и выйдут на поле битвы.

Поклонники верховой езды смогут провести лошадь в разных ритмах - шагом и рысью, узнать о событиях, свершившихся в междуречье Дона и Непрядвы шесть веков назад, и насладиться природой северной

лесостепи, ставшей невольным участником сражения.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.

Возрастные рекомендации: 14+.

Стоимость билета: 2200 рублей с человека.

12.00 Интерактивная лекция «Женщины Московского великокняжеского дома XIV века»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Лекция посвящена жизни знатных женщин Средневековья. На встрече посетители познакомятся с биографией великих княгинь, услышат об их духовных и нравственных подвигах, о «матером вдовстве» и укладе жизни в великокняжеском тереме.

Стоимость: вход свободный.

13.00 Мастер-класс по колокольному звону

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Участники мастер-класса смогут подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, узнать об уникальной профессии звонаря и познакомиться с техникой колокольного звона.

Стоимость: 100 рублей с человека.

14.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.

Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).

Возрастные рекомендации: 12+.

Предварительная запись желательна!

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»

(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные

задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно

найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека.

Возрастные рекомендации: 12+.

14.15 Пешеходная экскурсия «Епифань – один из городов Большой засечной черты»

(Музей купеческого быта в Епифани)

Высокий холм на берегу Дона в Епифани помнит многое – небольшую деревянную крепость XII-XIII веков на западной границе Рязанского княжества, поступь русских дружин Великого князя московского Дмитрия Донского, стук топоров казаков и стрельцов, возводивших крепость-острог на южных рубежах Московского государства. Новая тематическая экскурсия по «столице» Куликова поля расскажет историю ее возникновения и приведет к месту, где находился Епифанский острог.

Возрастные рекомендации: 8+.

Стоимость билета: 100 рублей.

11 октября

11.00 Мастер-класс по седловке лошади

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы)

Катание верхом - незабываемое увлекательное занятие! Но чтобы сесть на коня, его следует подседлать. Каким бывает седло, сколько весит, из какого материала сделано, какое выбрать – на мастер-классе специалисты Конного двора расскажут обо всем этом и других важных аспектах седловки лошади. Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые. Стоимость участия: 100 рублей с человека.

13.00 Мастер-класс по гравировке

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)





С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале свой неповторимый рисунок или узор. Работу участники заберут домой. Возрастные рекомендации: 5+. Стоимость участия: 150 рублей с человека.

13.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость участия: 350 рублей с человека.

14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»

(Мемориал на Красном холме)

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .