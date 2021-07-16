Воркшоп психологического фестиваля «Отдых и умение жить»
17 июля в культурном центре «Типография» пройдет воркшоп психологического фестиваля «Отдых и умение жить».
Когда психолог Зинаида Минутина слышит истории клиентов, словно повторенные на репите, где вслед за возбуждением не следует разрядка и удовлетворение, то представляет поезд, который идёт по одному и тому же маршруту изо дня в день. Она представляет этот образ, когда слышит, как кто-то изо дня в день выбирает желания другого в ущерб своим, говорит «да» вместо «нет» встречает один типаж партнера или работы и т.д.
Что мешает изменениям? Как может помочь психотерапия? А также:
- почему желанные изменения не происходят;
- изменения и нервная система: как наша физиология стоит на страже перемен и благодаря чему изменения происходят;
- поговорим о психологической ригидности и нейропластичности;
- как мы меняемся в процессе терапии;
- как мы изменяем свою жизнь.
В практической части будем идти маленькими шагами навстречу желанным переменам, замечать свои «стопперы», выбирать и действовать. Будем использовать техники гештальт-терапии и метафорические карты.
Спикер: гештальт-терапевт и практикующий психолог Зинаида Минутина. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 июля 2021, суббота
12:30
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽