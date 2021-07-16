афиша
афиша
Регистрация
Воркшоп психологического фестиваля «Отдых и умение жить»

Воркшоп психологического фестиваля «Отдых и умение жить»

17 июля в культурном центре «Типография» пройдет воркшоп психологического фестиваля «Отдых и умение жить».

Когда психолог Зинаида Минутина слышит истории клиентов, словно повторенные на репите, где вслед за возбуждением не следует разрядка и удовлетворение, то представляет поезд, который идёт по одному и тому же маршруту изо дня в день. Она представляет этот образ, когда слышит, как кто-то изо дня в день выбирает желания другого в ущерб своим, говорит «да» вместо «нет» встречает один типаж партнера или работы и т.д.
 
Что мешает изменениям? Как может помочь психотерапия? А также:
 
  • почему желанные изменения не происходят;
  • изменения и нервная система: как наша физиология стоит на страже перемен и благодаря чему изменения происходят;
  • поговорим о психологической ригидности и нейропластичности;
  • как мы меняемся в процессе терапии;
  • как мы изменяем свою жизнь.
В практической части будем идти маленькими шагами навстречу желанным переменам, замечать свои «стопперы», выбирать и действовать. Будем использовать техники гештальт-терапии и метафорические карты.
 
Спикер: гештальт-терапевт и практикующий психолог Зинаида Минутина. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 июля 2021, суббота
12:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.