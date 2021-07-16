17 июля в культурном центре «Типография» пройдет воркшоп психологического фестиваля «Отдых и умение жить».

Когда психолог Зинаида Минутина слышит истории клиентов, словно повторенные на репите, где вслед за возбуждением не следует разрядка и удовлетворение, то представляет поезд, который идёт по одному и тому же маршруту изо дня в день. Она представляет этот образ, когда слышит, как кто-то изо дня в день выбирает желания другого в ущерб своим, говорит «да» вместо «нет» встречает один типаж партнера или работы и т.д.

Что мешает изменениям? Как может помочь психотерапия? А также:

почему желанные изменения не происходят;

изменения и нервная система: как наша физиология стоит на страже перемен и благодаря чему изменения происходят;

поговорим о психологической ригидности и нейропластичности;

как мы меняемся в процессе терапии;

как мы изменяем свою жизнь.

В практической части будем идти маленькими шагами навстречу желанным переменам, замечать свои «стопперы», выбирать и действовать. Будем использовать техники гештальт-терапии и метафорические карты.