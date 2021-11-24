24–28 ноября на Куликовом поле состоится Международная научная конференция «Воинские традиции в археологическом контексте: от позднего латена до позднего средневековья». Она проводится в память о выдающемся отечественном исследователе Анатолии Николаевиче Кирпичникове и приурочена к 20-летию с момента основания семинара «Военная археология» (Archaeologia Militaris) при Институте археологии Российской академии наук.

Предметами обсуждения станут оружие, доспехи и предметы воинского снаряжения. Временные рамки бытования изучаемых предметов ограничены временем - со времен античности и до XVIII-XIX веков. География – от Дальнего Востока до Западной Европы.

Конференция соберет около пятидесяти ведущих специалистов-оружиеведов из России и Европы. На базе музея-заповедника подобные конференции проводятся регулярно, но этот научный форум выделяется широчайшим охватом участников.

Свои выступления на Куликовом поле представят специалисты ведущих научных институтов России, исследовательских организаций, музеев и обществ, независимые исследователи.

Зарубежные ученые, которые примут участие в конференции «Воинские традиции в археологическом контексте: от позднего латена до позднего средневековья», - яркие представители научных и музейных сообществ Польши, Чехии, Словакии, Украины, Беларуси, Болгарии, Румынии, Греции, Азербайджана, Великобритании, Молдовы.

На конференции впервые перед специалистами будут представлены результаты комплексных исследований на месте Судбищенской битвы 1555 года. Работы проводятся совместно экспедициями Института археологии РАН (руководитель О.А. Радюш) и Государственного музея-заповедника «Куликово поле» (руководитель А.И. Крухмаль) с апреля 2021 года.

Организаторы конференции – Государственный музей-заповедник «Куликово поле» и Институт археологии РАН. Конференция проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда развития науки и культуры «Таволга». Генеральный партнер А.В. Лушников и концерн «Калашников».