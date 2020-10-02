Тула. Кремль. 500 лет

По его проспектам и улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей. Далее Вас ждёт знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной 5 веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.

Вы станете участниками экскурсии внутри кремлёвских стен, узнаете о быте жителя кремля в XVI – XVII вв., об устройстве жизни в «граде каменном» с его мощёнными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников, с башнями, в которых была сосредоточена боевая мощь Тульского кремля.

Узнаете, как преобразился древний памятник в канун своего пятисотлетия.

В программе: