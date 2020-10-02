Тула. Кремль. 500 лет
По его проспектам и улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей. Далее Вас ждёт знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной 5 веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.
Вы станете участниками экскурсии внутри кремлёвских стен, узнаете о быте жителя кремля в XVI – XVII вв., об устройстве жизни в «граде каменном» с его мощёнными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников, с башнями, в которых была сосредоточена боевая мощь Тульского кремля.
Узнаете, как преобразился древний памятник в канун своего пятисотлетия.
В программе:
- 10.30-12.00 - автобусная экскурсия по городу
- 12.00-13.00 - экскурсия в музее «Тульский кремль»
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
4 октября 2020, воскресенье
10:20
11 октября 2020, воскресенье
10:20
18 октября 2020, воскресенье
10:20
25 октября 2020, воскресенье
10:20
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽