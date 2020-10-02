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Тула. Кремль. 500 лет

Тула. Кремль. 500 лет

По его проспектам и улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей. Далее Вас ждёт знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной 5 веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства. 
 
Вы станете участниками экскурсии внутри кремлёвских стен, узнаете о быте жителя кремля в XVI – XVII вв., об устройстве жизни в «граде каменном» с его мощёнными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников, с башнями, в которых была сосредоточена боевая мощь Тульского кремля. 
Узнаете, как преобразился древний памятник в канун своего пятисотлетия. 
 
В программе:
  • 10.30-12.00 - автобусная экскурсия по городу
  • 12.00-13.00 - экскурсия в музее «Тульский кремль»
 
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Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
4 октября 2020, воскресенье
10:20
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11 октября 2020, воскресенье
10:20
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18 октября 2020, воскресенье
10:20
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Касса
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Олег Митяев
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17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
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18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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24 октября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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