Типасеконд
20 июня во дворе культурного центра «Типография» пройдет второй летний «Типасеконд».
Смысл в том, чтобы уже не нужные кому-то вещи, обувь, аксессуары, книги, домашние растения или предметы для дома стали нужными кому-то новому!
Помимо основной цели, конечно, будет еще и повод просто отдохнуть или узнать что-то новое. На улице будут играть диджеи, а внутри — лекции и мастер-классы на темы zero waste, DIY и осознанного потребления.
Места для продавцов уже все заняты, НО мы ищем тех, кто смог бы включиться в активности.
Если вам интересно:
- сделать мастер-класс по переделке старых вещей;
- лекцию о том, как найти сокровища на блошиных рынках;
- либо о расхламлении своего пространства;
- что-то другое на смежную тему.
Заполняйте форму и ждите ответа.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 июня 2021, воскресенье
13:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
26 июня - 21 августа
20 июня, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 700 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽