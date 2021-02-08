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Stand Up Comix

Stand Up Comix

10 февраля в малом зале Concert Hall пройдет Stand Up Comix. Мероприятие юмориcтического формата, на котором стендап-комики как с тв и ютуб проектов, так и начинающие, проверяют свежий материал перед аудиторией.

Подробности по ссылке.

Также 11 февраля в баре Drova пройдет Money Mic. Комики борются за денежный приз, а зрители выбирают победителя. Ведущий: победитель «Рассмеши комика» - Алексей Кузнецов.
 
 
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
10 февраля 2021, среда
19:30
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Касса
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
У Лукоморья
Купить билет
27 февраля, суббота 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
Купить билет
21 февраля, воскресенье 10:50
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Niletto
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19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3000 ₽
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