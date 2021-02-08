10 февраля в малом зале Concert Hall пройдет Stand Up Comix. Мероприятие юмориcтического формата, на котором стендап-комики как с тв и ютуб проектов, так и начинающие, проверяют свежий материал перед аудиторией.

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Также 11 февраля в баре Drova пройдет Money Mic. Комики борются за денежный приз, а зрители выбирают победителя. Ведущий: победитель «Рассмеши комика» - Алексей Кузнецов.

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