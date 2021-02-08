Stand Up Comix
10 февраля в малом зале Concert Hall пройдет Stand Up Comix. Мероприятие юмориcтического формата, на котором стендап-комики как с тв и ютуб проектов, так и начинающие, проверяют свежий материал перед аудиторией.
Подробности по ссылке.
Также 11 февраля в баре Drova пройдет Money Mic. Комики борются за денежный приз, а зрители выбирают победителя. Ведущий: победитель «Рассмеши комика» - Алексей Кузнецов.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
10 февраля 2021, среда
19:30
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
27 февраля, суббота 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
21 февраля, воскресенье 10:50
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-3000 ₽