20 июля во дворе «Типографии» пройдет скетч-практикум «Свободный карандаш». Культурный центр приглашает пообщаться и порисовать на открытом воздухе. Если позволит погода, то будет возможность отправиться рисовать в парк. Также можно взять напитки с собой, а «Типография» выдаст вам коврики, чтобы комфортно устроиться на траве. Рисовать будут преимущественно наброски людей и окружения в ваших любимых техниках на выбор.

Если будет дождик, то мероприятие пройдет внутри «Типографии».

Вам понадобятся:

листочки, карандаши, ластики.

По желанию:

маркеры/уголь/пастель/краски и т.д.;

коврики, на которых можно сидеть в парке.

Ведущая: художник-иллюстратор Таисия