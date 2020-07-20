Скетч-практикум «Свободный карандаш»
20 июля во дворе «Типографии» пройдет скетч-практикум «Свободный карандаш». Культурный центр приглашает пообщаться и порисовать на открытом воздухе. Если позволит погода, то будет возможность отправиться рисовать в парк. Также можно взять напитки с собой, а «Типография» выдаст вам коврики, чтобы комфортно устроиться на траве. Рисовать будут преимущественно наброски людей и окружения в ваших любимых техниках на выбор.
Если будет дождик, то мероприятие пройдет внутри «Типографии».
Вам понадобятся:
- листочки, карандаши, ластики.
По желанию:
- маркеры/уголь/пастель/краски и т.д.;
- коврики, на которых можно сидеть в парке.
Ведущая: художник-иллюстратор Таисия
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 июля 2020, понедельник
19:00
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 августа, воскресенье 09:45
₽ Билеты: 2100-2500 ₽