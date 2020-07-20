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Скетч-практикум «Свободный карандаш»

Скетч-практикум «Свободный карандаш»

20 июля во дворе «Типографии» пройдет скетч-практикум «Свободный карандаш». Культурный центр приглашает пообщаться и порисовать на открытом воздухе. Если позволит погода, то будет возможность отправиться рисовать в парк. Также можно взять напитки с собой, а «Типография» выдаст вам коврики, чтобы комфортно устроиться на траве. Рисовать будут преимущественно наброски людей и окружения в ваших любимых техниках на выбор.

Если будет дождик, то мероприятие пройдет внутри «Типографии».
 
Вам понадобятся:
 
  • листочки, карандаши, ластики.
По желанию:
 
  • маркеры/уголь/пастель/краски и т.д.;
  • коврики, на которых можно сидеть в парке.
Ведущая: художник-иллюстратор Таисия
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 июля 2020, понедельник
19:00
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Автобусная экскурсия «Куликово поле»
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30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
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17 сентября, четверг 20:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
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