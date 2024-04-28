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Шоу каскадёров Мастера Панина. Русский форсаж

Шоу каскадёров Мастера Панина. Русский форсаж

27 и 28 апреля на парковке ТРЦ «Макси» состоится красочное и незабываемое шоу каскадеров мастера Панина «Русский Форсаж».

Трюки из блокбастеров — «живьём» прямо перед вами!

  • «Автородео», акробатика на автомобилях, езда на 2-х колесах, дрифт;
  • «Мотофристайл»;
  • Трюк «Призрачный Гонщик» — трюковая езда на горящем мотоцикле;
  • Трюк 100% горение;
  • Трюк «Огненный туннель» — Каскадёр прыгает сквозь горящий газовый туннель-трубу;
  • Трюк «Горящая стена» — пробивание автомобилем на полном ходу огненной стены;
  • «Шоу огнеметчиков»;
  • Трюки на Монстр траках (автомобилях класса «Биг Фут»);
  • Супертрюк «Перелёт двух автомобилей через встречную козу» и многое другое!
  • Перед шоу для зрителей работают экстремальные аттракционы:
  • Катание на мотоциклах с коляской «Мэд Макс»;
  • Катание на «Биг-Футе»;
  • Катание на Дрифт-такси.

«Заряженные» тачки и красивые девушки. Опасные трюки и полеты автомобилей. Горящие люди и акробатические сальто.
Битва биг-фута против обычных машин! Трюки на мотоциклах и квадроциклах. Всё это и многое другое — в шоу каскадеров Мастера Панина «Русский форсаж».

Рекорды мира и рекорды Гиннеса. Всё это и многое другое — в шоу каскадёров «Русский Форсаж».

Стоимость: от 1500 руб. Детям до 4 лет вход свободный.

Где и когда?
Макси, торгово-развлекательный центр
28 апреля 2024, воскресенье
18:00
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Касса
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