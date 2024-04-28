Шоу каскадёров Мастера Панина. Русский форсаж

27 и 28 апреля на парковке ТРЦ «Макси» состоится красочное и незабываемое шоу каскадеров мастера Панина «Русский Форсаж».



Трюки из блокбастеров — «живьём» прямо перед вами!

«Автородео», акробатика на автомобилях, езда на 2-х колесах, дрифт;

«Мотофристайл»;

Трюк «Призрачный Гонщик» — трюковая езда на горящем мотоцикле;

Трюк 100% горение;

Трюк «Огненный туннель» — Каскадёр прыгает сквозь горящий газовый туннель-трубу;

Трюк «Горящая стена» — пробивание автомобилем на полном ходу огненной стены;

«Шоу огнеметчиков»;

Трюки на Монстр траках (автомобилях класса «Биг Фут»);

Супертрюк «Перелёт двух автомобилей через встречную козу» и многое другое!

Перед шоу для зрителей работают экстремальные аттракционы:

Катание на мотоциклах с коляской «Мэд Макс»;

Катание на «Биг-Футе»;

Катание на Дрифт-такси.

«Заряженные» тачки и красивые девушки. Опасные трюки и полеты автомобилей. Горящие люди и акробатические сальто.

Битва биг-фута против обычных машин! Трюки на мотоциклах и квадроциклах. Всё это и многое другое — в шоу каскадеров Мастера Панина «Русский форсаж».

Рекорды мира и рекорды Гиннеса. Всё это и многое другое — в шоу каскадёров «Русский Форсаж».

Стоимость: от 1500 руб. Детям до 4 лет вход свободный.