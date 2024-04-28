Шоу каскадёров Мастера Панина. Русский форсаж
27 и 28 апреля на парковке ТРЦ «Макси» состоится красочное и незабываемое шоу каскадеров мастера Панина «Русский Форсаж».
Трюки из блокбастеров — «живьём» прямо перед вами!
- «Автородео», акробатика на автомобилях, езда на 2-х колесах, дрифт;
- «Мотофристайл»;
- Трюк «Призрачный Гонщик» — трюковая езда на горящем мотоцикле;
- Трюк 100% горение;
- Трюк «Огненный туннель» — Каскадёр прыгает сквозь горящий газовый туннель-трубу;
- Трюк «Горящая стена» — пробивание автомобилем на полном ходу огненной стены;
- «Шоу огнеметчиков»;
- Трюки на Монстр траках (автомобилях класса «Биг Фут»);
- Супертрюк «Перелёт двух автомобилей через встречную козу» и многое другое!
- Перед шоу для зрителей работают экстремальные аттракционы:
- Катание на мотоциклах с коляской «Мэд Макс»;
- Катание на «Биг-Футе»;
- Катание на Дрифт-такси.
«Заряженные» тачки и красивые девушки. Опасные трюки и полеты автомобилей. Горящие люди и акробатические сальто.
Битва биг-фута против обычных машин! Трюки на мотоциклах и квадроциклах. Всё это и многое другое — в шоу каскадеров Мастера Панина «Русский форсаж».
Рекорды мира и рекорды Гиннеса. Всё это и многое другое — в шоу каскадёров «Русский Форсаж».
Стоимость: от 1500 руб. Детям до 4 лет вход свободный.
Где и когда?
Тула , Пролетарская ул., 2
28 апреля 2024, воскресенье
18:00
30 апреля, вторник 00:00
7 - 30 апреля
28 апреля, воскресенье 00:00
28 апреля, воскресенье 00:00
29 апреля, понедельник 00:00
28 апреля, воскресенье 00:00