Руслан Халитов
23 декабря в культурном центре «Типография» впервые выступит стендап-комик Руслан Халитов — резидент «Стендап-клуба №1», а также участник многочисленных Youtube- и ТВ-проектов.
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 декабря 2021, четверг
19:00
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
22 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
2 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽