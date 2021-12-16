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Руслан Халитов

Руслан Халитов

23 декабря в культурном центре «Типография» впервые выступит стендап-комик Руслан Халитов — резидент «Стендап-клуба №1», а также участник многочисленных Youtube- и ТВ-проектов.

Стоимость: от 400 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 декабря 2021, четверг
19:00
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